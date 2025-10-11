Addio a Pietrino Culurgioni, 108 anni: si è spento dopo oltre un secolo di vita.

Nato a Teulada l’8 Luglio 1917, oggi è deceduto a Domus de Maria. Il Comune: “Con profonda tristezza, l’Amministrazione Comunale di Domus de Maria si stringe nel ricordo del caro Pietrino Culurgioni che ha lasciato la sua vita terrena stamattina.

La sua scomparsa segna la fine di una vita lunga e preziosa, pensiamo la più longeva che il nostro comune abbia mai conosciuto”.

Signor Pietrino, tziu Pietrinu ha attraversato generazioni con la sua presenza discreta ma significativa, portando con sé la memoria di un tempo che cambia e il valore di una vita vissuta con dignità, saggezza e amore per la sua terra. “Eravamo pieni di speranza nel vedere in lui un simbolo di longevità e forza, e oggi, pur nel dolore, celebriamo con gratitudine il cammino che ha percorso”.