Tre miliardi per 294 progetti in Sardegna: la premier Meloni firma l’accordo a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tre miliardi per 294 progetti su scuola, sanità, strade, ambiente e trasporti: la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha firmato a Palazzo Regio di Cagliari l’accordo che sblocca una vagonata di soldi europei. L’intesa prevede l’assegnazione alla Sardegna di risorse per un totale di circa 3,55 miliardi di euro, derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027 e da altri fondi per investimenti strategici a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio. Accolta insieme al ministro Fitto dalla presidente Todde, la premier non ha rilasciato dichiarazioni fuori dalla cerimonia e dal protocollo messo a punto per la giornata e, dopo un breve intervento e la firma, è subito ripartita.

La firma di oggi rappresenta il risultato di un lungo processo di collaborazione tra le strutture del governo, della regione e delle amministrazioni centrali competenti. I fondi avranno scadenze precise e, se non utilizzati, dovranno essere restituiti, meccanismo studiato per evitare che accordi così potenzialmente importanti cadano nel dimenticatoio.

L’intesa si concentra su cinque aree principali. La prima riguarda l’ambiente, con 735 milioni di euro destinati in particolare all’approvvigionamento idrico e alla riqualificazione delle reti acquedottistiche. La seconda area riguarda le infrastrutture di trasporto, con uno stanziamento complessivo di 449 milioni di euro. Tra i progetti principali, si segnala la Metrotranvia di Sassari (tratto Sant’Orsola – Li Punti), finanziata con 58 milioni di euro, e il miglioramento della viabilità provinciale, con 182 milioni di euro.

Il terzo ambito riguarda la riqualificazione urbana, con un focus sull’edilizia residenziale pubblica, per la quale sono previsti 230 milioni di euro. La quarta area riguarda la salute, con 78,5 milioni di euro per il completamento del Complesso Ospedaliero di Sassari e 58 milioni per la Piastra Tecnologica d’Urgenza dell’Ospedale San Michele di Cagliari. Infine, la quinta area si concentra su istruzione e ricerca: sono previsti oltre 187 milioni di euro per l’edilizia scolastica e circa 104 milioni per la ricerca e l’infrastrutturazione universitaria.

La Sardegna è la settima regione del Mezzogiorno a sottoscrivere l’accordo, dopo Abruzzo, Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia e Campania. Con questa firma, si conclude il processo di assegnazione delle risorse Fsc 2021-2027, che ammontano a circa 2,4 miliardi di euro, di cui 156,8 milioni erano già stati anticipati nel 2021. A questi fondi si aggiungono circa 653 milioni derivanti da cofinanziamenti dei comuni, delle regioni e da altri fondi statali e europei per i progetti previsti nell’accordo.