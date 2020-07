Tre giovani muoiono in un terribili incidente: la strage dei giovanissimi sull’asfalto

Erano tutti di Barletta i tre ragazzi morti questa mattina all’alba, travolti da un furgone mentre viaggiavano su un’unica bici a pedalata assistita, sulla statale 170 Barletta-Andria, in direzione Andria, M.C di 19 anni, G.P e P.S di 17. Inutili i soccorsi. Il primo a fermarsi è stato il conducente del furgone, ora sotto choc in ospedale a Barletta. I primi due sono morti subito. Il cuore del terzo ha smesso di battere in ospedale ad Andria. I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica.

Continua qui la lettura sul sito dell’Agi: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-07-15/furgone-ciclisti-puglia-morti-9157216/