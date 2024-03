Tre feriti e auto distrutte nello schianto della 554, 25enne di Cagliari ubriaco fradicio denunciato

L’incidente sulla Statale 554, con tre auto centrate al semaforo da un’altra vettura e con altrettanti feriti finiti all’ospedale, nessuno fortunatamente grave, è stato causato da un 25enne di Cagliari ubriaco fradicio. Il giovane, al volante di un’auto di grossa cilindrata, subito dopo lo schianto è fuggito senza prestare soccorso. Il successivo intervento dei carabinieri della stazione di Monserrato ha permesso di ricostruire la dinamica degli eventi e, anche grazie agli impianti di videosorveglianza, oltre alle testimonianze delle persone coinvolte, di individuare e raggiungere l’autista che ha innescato l’incidente.

Sottoposto all’etilometro, è stato trovato con un tasso alcolico di oltre quattro volte il limite massimo consentito. Per lui, quindi, è scattata sia la denuncia per omissione di soccorso, sia quella per guida in stato di ebbrezza e il conseguente sequestro del veicolo.