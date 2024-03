In Sardegna continuano a fioccare bollette della luce salatissime: “Restate nel servizio di maggior tutela”

I dati cristallizzati al 31 dicembre 2023 sono identici a quelli odierni: Sardegna strozzata dal costo dell’energia elettrica, ogni famiglia paga 914 euro e nel Cagliaritano si raggiunge il record di 947. “Fioccano bollette da capogiro. Lo certificano le segnalazioni ai nostri sportelli che registrano notevoli aumenti in seguito al cambio di operatore su diverse utenze”, spiegano dall’Adiconsum Sardegna. “Il consiglio è semplice e resta sempre lo stesso. Se state usufruendo del servizio di maggior tutela rimaneteci e, se siete andati via, tornateci”. Altre opzioni per evitare nuovi salassi non ce ne sono.

“Al momento infatti sono qui le maggiori garanzie di risparmio per il consumatore, come si può facilmente verificare dal portale offerte Arera. Oltre al risparmio immediato, inoltre”, proseguono dalla principale associazione di tutela dei consumatori, “vi ricordiamo che senza cambiare operatore, a partire dal primo luglio passerete automaticamente al servizio a tutele graduali con un risparmio di circa 130 euro l’anno, come confermato dal presidente di Arera Besseghini. Importante però affrettarsi, perchè i tempi tecnici del passaggio variano da 3 settimane a due mesi e, per poi passare al servizio a tutele graduali dovrete trovarvi in quello di maggior tutela entro giugno”.