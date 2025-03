E’ in coma, in condizioni gravissime, molto peggio di quanto si ipotizzasse ieri sera il 42enne travolto e schiacciato contro un muro dall’auto guidata da un bambino di 10 anni a Ossi, nel sassarese. L’uomo è stato schiacciato all’altezza del torace e ha subito un arresto cardiaco fino a quando i soccorritori del 118 sono riusciti a far riprendere il battito. E’ stato poi trasportato in ospedale al Santissima Annunziata di Sassari dove si trova in coma farmacologico e in prognosi riservata.

Sull’incredibile episodio indagano i carabinieri: dopo una festa di compleanno, il 42enne avrebbe dovuto riaccompagnare a casa il bambino, figlio di un amico. Ma qualcuno, non si sa ancora chi e su questo stanno indagando i carabinieri, ha chiesto al piccolo di mettersi al posto di guida e provare a mettere in moto l’auto. Mentre il 42enne, proprietario dell’auto, stava entrando nel veicolo, il piccolo ha perso il controllo della frizione, facendo avanzare bruscamente l’auto e schiacciandolo tra la portiera e il muro.