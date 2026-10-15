Giornata terribile per le morti sul lavoro. Dopo i gravissimi incidenti di Porto Canale e Chieti, in cui hanno perso la vita un camionista di 61 anni e un operaio di 23, un’altra tragedia ha segnato il mondo del lavoro.

Un operaio di 31 anni è stato travolto e ucciso questo pomeriggio da un pilone durante una manovra di scarico di materiale da un mezzo pesante in un cantiere dell’Alta velocità a Firenze.

I sindacati annunciano già uno sciopero per il prossimo Lunedì 19 ottobre: “È proclamata un’ora di sciopero provinciale (per il settore edile), dalle 11 alle 12, e indetto un presidio davanti al cantiere Foster in via Circondaria a Firenze, dalle 10:30 alle 12. È il momento di fermare questa strage. Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire”