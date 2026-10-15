Una bottiglietta d’acqua acquistata sigillata, un sorso e poi il bruciore alla gola. Una tirocinante della Corte d’appello di Cagliari è finita al pronto soccorso dopo aver bevuto da una confezione che presentava un piccolo foro successivamente richiuso. La giovane, come riporta l’Unione Sarda, è fuori pericolo.

A insospettirla sono stati l’odore e il sapore dolciastro dell’acqua. Dopo il malessere, la ragazza ha notato il foro sulla bottiglia, ora sequestrata dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura.

La tirocinante è rimasta in osservazione, ma le sue condizioni non sono state preoccupanti sin da subito.