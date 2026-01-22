Tragedia due giorni fa a Londra. La giovane Irene Leardini, originaria di Rimini ma oltre 15 anni nella capitale britannica per lavoro, è stata investita e uccisa un camion mentre percorreva la New Cross Road, nel sud della città.

Dopo indagini serrate e appelli da parte della polizia londinese rivolti a chiunque avesse visto qualcosa utile a ricostruire il drammatico incidente, il responsabile è stato individuato. Si tratta di un uomo di 47 anni che ora è stato arrestato con l’accusa di guida imprudente.

Irene, appassionata di sport e bici, aveva aperto a Londra un’officina di riparazioni.