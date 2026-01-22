Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta in un’azienda agricola di Brusasco, vicino Torino. Un operaio di soli 25 anni è rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Inutile l’allarme tempestivo dei colleghi che hanno allertato gli operatori del 118, per il giovane operaio era troppo tardi.

Appena saputa la notizia, la madre del 25enne è stata colpita da un malore. Della tragica vicenda si stanno occupando i carabinieri di Chivasso e gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asl To4 per accertare le cause del drammatico incidente.