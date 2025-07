Trasporti, Deidda (FdI) all’attacco: “La Giunta Todde caccia l’Amministratore dell’Arst e lascia i dipendenti senza stipendio”.

“È francamente imbarazzante quanto sta accadendo con ARST, in un momento peraltro così importante per il rinnovo del servizio e la necessità di coordinare l’azione di ARST con il CTM e le altre aziende di TPL esistenti nell’Isola, senza contare l’azione del Trenino Verde.” Questo il commento di Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

“Non discuto il diritto o meno di poter scegliere i propri dirigenti,” prosegue Deidda, “ma almeno si dovrebbe sapere come attuare un cambio, prima della scadenza del mandato, senza che questo abbia ricadute sui lavoratori e sull’attività dell’Azienda. Un modo maldestro che mostra ancora una volta come l’azione e le scelte non siano accompagnate da una consapevolezza reale sui loro effetti. Solidarietà ai dipendenti e alle aziende che con Arst lavorano e mi auguro che al più presto sia chiarita la situazione