Manutenzione e messa in sicurezza delle alberature su viale Merello.

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature, da lunedì 14 a sabato 19 luglio 2025, nella fascia oraria compresa tra le 6.45 e le 13, saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in viale Merello, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Is Maglias e piazza D’Armi.

Nel dettaglio, l’ordinanza dirigenziale n. 1715/2025 dispone:

la chiusura temporanea al traffico veicolare, con esclusione dei mezzi diretti alle attività commerciali presenti nel tratto interessato e dei residenti con accesso ai condomìni;

il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata per l’intera durata dell’intervento e negli orari indicati.

Per garantire la sicurezza dei pedoni durante lo svolgimento degli interventi, saranno presenti movieri muniti di indumenti ad alta visibilità, con compiti di regolazione e assistenza al transito pedonale in prossimità dell’area di cantiere.