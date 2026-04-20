È stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Brotzu una donna di 40 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 125, nel territorio di Maracalagonis. L’impatto si è verificato sulla vecchia Orientale Sarda, nei pressi del Villaggio dei Gigli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto condotta dalla donna è finita contro un palo a bordo carreggiata.

Non risultano altri mezzi coinvolti. Le condizioni della conducente sono apparse subito gravi ai sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale.