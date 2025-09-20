Terribile dramma nel parcheggio dell’ Ikea di Pisa. Mercoledì pomeriggio due moto con in sella due giovanissimi, Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni, si sono scontrate, probabilmente mentre facevano delle evoluzioni acrobatiche.

Jacopo è morto poco dopo, mentre Lorenzo è morto in queste ore. La famiglia Gambini, dopo l’autorizzazione da parte della Procura Minorile che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, ha dato l’ok per la donazione degli organi.

Le forze dell’ordine pensano che alla base della tragedia possa esserci un gioco social finito male. Al vaglio degli inquirenti sono già state acquisite le mangino di video sorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Foto del nostro partner QN/La Nazione