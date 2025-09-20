La Polizia di Oristano ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane residente nel capoluogo, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

La Squadra Mobile della Questura, dopo alcuni servizi di osservazione effettuati nei pressi di una abitazione segnalata come luogo di spaccio, ha effettuato una perquisizione nei confronti del giovane, estesa poi anche al suo appartamento e ha trovato e sottoposto a sequestro penale circa 40 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, circa 70 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sono stati sottoposti a sequestro, inoltre, circa 7500 euro in contanti che il giovane teneva occultati all’interno di un astuccio celato nella sua camera da letto.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.