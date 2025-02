Tragedia all’incrocio tra via Nervi e via Azara a Olbia. Un motociclista di 32 anni di Nule, Raffaele Masala, si è schiantato con la sua Yamaha R1 contro una Volkswagen Touran guidata da una giovane donna.

Gli operatori del 118 hanno tentato, purtroppo invano, di rianimare per 20 minuti il 32enne, ma i traumi riportati erano troppo gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Sgomento nella cittadina del giovane operaio: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze a tutti i familiari di Raffaele”, le parole del sindaco Antonio Giuseppe Mellino. “Viveva da tempo a Olbia ma, comunque, tornava di frequente qui in paese anche perchè ci abita gran parte della sua famiglia”.