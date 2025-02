Dopo un sopralluogo di amministratori e tecnici di Abbanoa è emersa la necessità di procedere con urgenza alle opere straordinarie per sostituire la condotta esistente.

Rigagnoli o fiumi in piena, da tempo l’acqua si vede in strada ma non nei rubinetti delle case: segnalazioni incessanti come i disagi per i cittadini hanno fatto scattare i provvedimenti da parte del sindaco Gigi Concu che ha chiesto e ottenuto un sopralluogo cin i tecnici di Abbanoa, i quali hanno rilevato la necessaria di effettuare dei lavori urgenti per l’efficientamento delle reti lungo la via Roma da via San Martino a via San Salvatore “con la prevista realizzazione di due condotte idriche sui due lati della carreggiata per uno sviluppo complessivo pari a circa 900 metri di condotta idrica in sostituzione delle esistenti e il rifacimento degli allacci in diramazione a servizio delle utenze. Lavori che come scrive la stessa Abbanoa rivestono carattere d’urgenza in quanto, a seguito delle verifiche effettuate sullo stato di conservazione, si sono riscontrate numerose anomalie strutturali che necessitano un’immediata risoluzione mediante l’integrale sostituzione delle tubazioni insistenti appartenenti al primo impianto cittadino” ha spiegato Concu.

Non solo, il sindaco ha richiesto anche ad Abbanoa “che l’intervento di efficientamento della rete venga esteso fino alla via San Pietro: negli anni il tratto di condotta compreso tra la via San Salvatore e la suddetta via San Pietro è stato interessato da diversi interventi di riparazione che, per la loro corretta esecuzione, hanno determinato l’interruzione della fornitura idrica di tutto il centro urbano, con conseguenti disagi a tutta la popolazione, compresa la chiusura dei principali edifici pubblici quali le scuole; che vengano preservati i marciapiedi in granito esistenti e che le lavorazioni in corrispondenza di ciascun allaccio alle utenze prevedano la posa in opera di un chiusino in ghisa con relativa saracinesca lungo la sede stradale con il fine di poter sezionare la rete e limitare il più possibile lo stacco della fornitura idrica alle utenze strettamente necessarie in caso di intervento”.

Le operazioni di allestimento del cantiere avranno inizio il 03/03/2025, per una durata complessiva di circa 50 giorni, con ultimazione prevista per il 20/04/2025, secondo le previsioni della ditta che effettuerà i lavori. Al fine di limitare i disagi il più possibile si procederà per step, con chiusure parziali e variazioni della circolazione locale ed extralocale. Un appello, infine, rivolto ai residenti, ossia “di pazientare e di comprendere che si tratta di lavori assolutamente necessari per risolvere le note problematiche che si trascinano da anni”.