Tragico schianto a Escalaplano, famiglia distrutta: muore una coppia, gravi due bambini

La mamma e il compagno sono morti. I due figli di lei ricoverati in gravi condizioni. E’ il bilancio del tragico incidente stradale che stanotte ha sconvolto Escalaplano. Le vittima sono Silvio Pispisa, 57 anni, originario di Escalaplano e A.F., 40 . Sono entrambi residenti a Verona si trovavano in vacanza in paese assieme ai due figli di lei (di 11 e 7 anni) nella casa dei nonni di Pispisa.

Ieri notte per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano ha terminato la propria corsa sul muro perimetrale di una struttura. Pispisa e la compagna sono deceduti, mentre i due minori sono stati trasferiti in elicottero con un codice rosso in gravi condizioni all’ospedale di Sassari.

“Sono sgomento per questa notizia che ha colpito la nostra comunità”, dichiara Marco Lampis, sindaco di Escalaplano, “rattrista il fatto che siano venuti qui per godersi la vacanza nel clima sereno del nostro paese. Esprimo il cordoglio per la morte di Silvio e della compagna e abbraccio le rispettive famiglie. E spero che i bambini si riprendano al più presto”.