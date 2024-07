Dramma in una cava a Ilbono, imprenditore 72enne muore colpito alla testa da un escavatore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma in una cava di Ilbono, nella zona di Tarè, in via Monteterli. Mario Floris, 72 anni, pensionato ma ancora titolare, stando alle carte, di un’impresa di movimento terra e lavorazione di granito, è morto dopo essere stato colpito alla testa dalla benna di un escavatore. È stato il figlio, in lacrime e sconvolto, a dare subito l’allarme: sul posto si è avvicinato un elicottero del 118 ma, appena l’equipe medica di un’ambulanza medicalizzata si sono resi conto che l’anziano era già morto, il soccorso via cielo è stato annullato. Sul posto sono piombati i carabinieri della stazione di Loceri, i vigili del fuoco e gli esperti dello Spresal: Floris viveva da tempo a Tortolì, tutta la sua famiglia è molto conosciuta nell’Ogliastra.

Si tratta della terza vittima sul lavoro in meno di due settimane nell’Isola. Il dodici luglio, a Macchiareddu, è morto Simone Furia Calledda, anche lui colpito alla testa dall’escavatore guidato da un collega. A Santadi, cinque giorni fa, ha perso la vita Nino Virgilio, 47 anni, colpito da un attrezzo mentre stava lavorando su alcuni tubi di una condotta idrica.