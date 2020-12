Tragico incidente sulla Sp 25, scontro tra un tir e un’auto: un morto e un ferito grave

Gravissimo incidente sulla Strada provinciale 25, poco dopo le 16.30, al bivio tra Galtellì e Sologo: c’è una vittima e un ferito grave. Per cause in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione, un tir si è scontrato con un’auto che dopo l’urto è finita su un’altra vettura che proveniva dal senso contrario. Il violento impatto ha provocato la morte sul colpo del conducente della prima auto, grave anche il conducente della seconda auto coinvolta.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco da Nuoro e Siniscola, due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza medicalizzata più elisoccorso 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO