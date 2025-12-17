Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani gioved ì 1 8 Dicembre L'isola sarà interessata da pressioni medio-alte che garanti ranno tempo stabile e parzialmente soleggiato nel pomeriggio . I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse in graduale aumento fino a cielo molto nuvoloso . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata . Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Sudest per l'intera giornata. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza p arzialmente nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 1 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Nordest , al pomeriggio da Est . E' dunque alle porte un giove dì parzialmente nuvoloso , con venti in moderati o tesi e temperature massime e minime in aumento che raggiungeranno i 2 2 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba