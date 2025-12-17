Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 18 Dicembre L'isola sarà interessata da pressioni medio-alte che garantiranno tempo stabile e parzialmente soleggiato nel pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse in graduale aumento fino a cielo molto nuvoloso. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Sudest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. E' dunque alle porte un giovedì parzialmente nuvoloso, con venti in moderati o tesi e temperature massime e minime in aumento che raggiungeranno i 22°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba