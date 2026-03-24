Dramma all’aeroporto LaGuardia di New York . Come riportato dai media americani, il volo Air Canada 8646, operato dal vettore regionale Jazz secondo il sito di tracciamento dei voli FlightRadar2 (lo riferisce la Cnn) si è scontrato com un camion sulla pista d’atterraggio attorno alle 23 e 30, ora locale.

Questo è quanto emerge da video e audio del Federal Aviation Administration. Nell’impatto, purtroppo, come riportato dalla Cnn, sono morti pilota e ci-pilota.

Stando a quanto emerso da audio e video, i controllori del traffico dello scalo avrebbero più volte tentato di fermare il camion, a cui avevano dato il permesso di passare, ma era troppo tardi. Intanto l’Agenzia di sicurezza ha chiuso l’aeroporto per tutti i controlli del caso.

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