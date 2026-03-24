Cagliari, Massimo Zedda accelera: nuova pista a Monte Claro e strade rifatte da giugno, confermata la notizia anticipata a Casteddu Online

La mobilità sostenibile a Cagliari compie un nuovo passo avanti, mentre arrivano conferme importanti anche sul fronte della manutenzione stradale. Il sindaco Massimo Zedda, attraverso un aggiornamento diffuso sui social, rilancia infatti due direttrici strategiche per la città: da un lato le nuove infrastrutture verdi, dall’altro gli interventi per risanare una rete viaria messa a dura prova dai cantieri.

Al centro dell’annuncio, la nuova pista ciclo-pedonale nell’area di Monte Claro. Un collegamento pensato per unire la Cittadella della Salute con via Mattei e via Cadello, fino agli impianti sportivi, inserendosi in un più ampio disegno di connessione tra i parchi urbani e i quartieri cittadini. Un’opera che nasce dalla collaborazione con l’ASL di Cagliari e l’Azienda regionale della salute, finanziata con fondi del PNRR e orientata a ridisegnare la mobilità urbana in chiave sostenibile.

Ma è sul tema delle strade che arriva la notizia più attesa dai cittadini. Zedda non nasconde le criticità: i numerosi lavori sui sottoservizi, dalle reti idriche di Abbanoa alla metropolitana leggera di Arst, fino agli interventi Enel e del gas, hanno inciso pesantemente sull’asfalto e sulla viabilità, generando disagi.

Per questo, l’amministrazione annuncia un piano da 25 milioni di euro per la manutenzione di strade, piazze e marciapiedi. E soprattutto, il sindaco ricorda una data che aveva già dato in esclusiva a Casteddu online: i lavori partiranno il 1° giugno.