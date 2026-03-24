SI è spento a 91 anni uno dei cantautori più significativi della storia della musica Italiana, Gino Paoli. Ad annunciarlo è la famiglia in una nota: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Nato a Monfalcone, ha vissuto la sua vita a Genova, dove se ne è andato in queste ore.

Paoli è uno dei massimi esponenti della scuola genovese e sono innumerevoli le canzoni che l’artista ha scritto e cantato per decenni. Brani come “ Senza Fine”, “Questa lunga storia d’amore”, “Il cielo in una stanza”, sono vere e proprie storie raccontate in musica. Una vita intensa e straordinaria costellata dall’arte, da amori intensi e una scrittura poetica unica, ma anche segnata da grandi dolori, come la perdita del figlio Giovanni lo scorso anno.

Con delicatezza, quel velo di malinconia e il suo timbro vocale inconfondibile, Paoli resta per sempre una delle figure iconiche non solo solo della musica ma della cultura italiana.

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