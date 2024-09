Tragico incidente a Nettuno: morti un bimbo di 5 anni e la zia incinta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un dramma familiare immenso la notte scorsa a Nettuno. Santiago Bernardi, un bimbo di soli 5 anni, e la zia incinta Sabrina Spallotta, di 39, sono morti in un terribile schianto prima contro un’altra auto, e poi contro un muro. Per il piccolo e la zia, morti sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Ricoverata invece in gravi condizioni all’ospedale di Anzio la madre del bimbo e sorella gemella dell’altra vittima, Simona Spallotta, anche lei incinta. Stando alle prime ricostruzioni, si ipotizza che una delle due auto non abbia rispettato la precedenza, dando così luogo al drammatico sinistro. Versa in condizioni serie anche il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente e si trova attualmente ricoverato in ospedale.