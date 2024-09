Segue la ex sui bus e nei negozi a Cagliari, stalker 42enne denunciato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri della stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 42 anni, già sottoposto a divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L’uomo, residente a Cagliari, aveva ricevuto tale misura cautelare il 4 luglio scorso a seguito di condotte persecutorie nei confronti della donna. La vicenda ha avuto inizio nel precedente mese di maggio, quando la vittima, una donna di 34 anni, aveva sporto querela denunciando una serie di episodi di pedinamenti, ingiurie e minacce da parte del suo ex convivente. Nonostante un’analoga denuncia fosse stata presentata già in passato, il comportamento dell’uomo non si era fermato, culminando in un ennesimo episodio di pedinamento, quando l’indagato l’avrebbe seguita anche a bordo di un autobus pubblico, causandole un forte stato d’ansia.

Nella giornata odierna, l’uomo avrebbe nuovamente violato le prescrizioni imposte avvicinandosi alla donna in un’attività commerciale di questo centro, occasione in cui l’avrebbe ingiuriata ulteriormente. L’attività investigativa dei Carabinieri ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, portando evidenze circa la violazione delle misure cautelari che ora sono al vaglio dell’autorità giudiziaria.