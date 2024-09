Tragedia sulla Marmolada, muoiono i manager di Scarpa Francesco Favilli e Filippo Zanin

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati ritrovati questa mattina senza vita Francesco Favilli, 43 anni, e Filippo Zanin, 36 anni, alpinisti e fondatori del brand trevigiano specializzato in calzature da montagna Scarpa. I due manager stavano scalando insieme la Marmolada, lungo la Via Don Chisciotte. A dare l’allarme è stata la moglie di uno dei due alpinisti dopo non aver ricevuto risposta per ore al cellulare nella giornata di ieri. A recuperare i corpi delle due vittime sono stati gli operatori del soccorso alpino, che si sono spesi fino a questa mattina nelle ricerche. Dispiacere e incredulità anche da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, che in un post social ha spiegato le dinamiche del ritrovamento: “Ritrovate le macchine, una parcheggiata a Malga Ciapela, da dove erano saliti al Rifugio Falier, e una in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via, i soccorritori sono saliti fino a Malga Ombretta a sud e lungo il ghiaccio sul versante nord per vedere se i due scalatori fossero in ritardo. Non trovandoli, alle 5.30 questa mattina una squadra è salita al Rifugio Falier per osservare la parete con il binocolo, senza vederli. Da Belluno è quindi decollato Falco 2 che si è diretto subito sui ghiaioni alla base della parete, rinvenendo purtroppo i corpi esanimi. Constatato il decesso, le salme sono state recuperate e trasportate alla cella mortuaria di Rocca Pietore”.