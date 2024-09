Bono – Cane sordo e cieco picchiato a morte da un gruppo di ragazzini: fine atroce per un povero quattro zampe. “È stato massacrato davanti alla piazza del Comune” racconta una cittadina del paese e il suo caso, in poche ore, è già diventato virale, come quello del gattino nero lanciato nel dirupo nel territorio di Lanusei. Si chiamava Alex, “e durante i festeggiamenti di San Raimondo, la notte del 31 agosto, un cane sordo e cieco è stato massacrato di botte da un gruppo di ragazzini per poi morire oggi, 3 settembre, dopo tutti questi giorni di agonia.

Un cane debole e vecchio, che non disturbava nessuno, picchiato per divertimento sotto gli occhi indifferenti di molte persone che non si son degnate di aiutarlo.

Non vi auguro niente, ci penserà il Signore a darvi la punizione che meritate.

Troppo dolce per un mondo così cattivo” si legge.

Ancora violenza sugli animali, insomma, messa in atto da una banda di giovani che, senza scrupoli, hanno sfogato la propria frustrazione contro un animale indifeso, senza empatia verso quell’anima che non meritava di essere brutalmente ucciso.