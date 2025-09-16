Un viaggio di rientro dalle vacanze si è trasformato in tragedia lungo la Statale 131. Una bambina di otto mesi, affetta da una rara patologia, è morta nel pomeriggio mentre viaggiava in auto con i genitori, una coppia di Torino che aveva trascorso le vacanze in Sardegna.

I coniugi avevano deciso di abbreviare la permanenza nell’isola, dopo aver consultato i medici del centro specializzato che seguiva la piccola, per riportarla a casa e affrontare l’aggravarsi delle sue condizioni. Ma durante il tragitto verso Porto Torres, da dove avrebbero dovuto imbarcarsi, la corsa si è interrotta: la bimba, assicurata al seggiolino sul sedile posteriore, ha smesso di respirare.

Il padre e la madre hanno fermato l’auto in una piazzola e lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Gli agenti del commissariato di Macomer hanno raccolto le testimonianze dei genitori. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il corpo è stato trasferito in ospedale per l’autopsia.