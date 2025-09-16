Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un solo killer. A stabilirlo è la consulenza di 300 pagine consegnata oggi in procura a Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari che nelle scorse settimane effettuò un sopralluogo nella villetta dei Poggi dove fu uccisa Chiara ad agosto del 2007, utilizzando droni e tecniche sofisticate e di ultima generazione,

I militari hanno lavorato per mesi, entrando di nuovo il 9 giugno scorso nella villetta di via Pascoli, dove ancora vivono i genitori di Chiara. Con droni e ricostruzioni in 3D, hanno ridisegnato la scena del crimine e studiato con la “bloodstain pattern analysis” ogni macchia di sangue. Il risultato, secondo i Ris, non lascia spazio a dubbi: nessuna traccia concreta di un secondo assassino.

Un esito che smonta, almeno in parte, l’ipotesi investigativa riaperta dalla Procura di Pavia, che aveva iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, con l’accusa di omicidio in concorso.

Il lavoro degli specialisti cagliaritani non chiude però il capitolo delle perizie. La dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dagli inquirenti, dovrà stabilire il numero delle lesioni, l’arma del delitto e soprattutto se davvero l’omicidio sia compatibile con la mano di una sola persona.

Restano inoltre sotto esame le otto impronte isolate dalla Polizia scientifica su due sacchetti di immondizia repertati il giorno dell’omicidio. Sei parziali sul sacchetto dei cereali, due su quello dei rifiuti: tracce inedite, che dovranno essere valutate per capire se possano diventare prove utilizzabili.

La prossima tappa è fissata per il 26 settembre, quando la giudice di Pavia Daniela Garlaschelli aggiornerà le parti. La parola definitiva sui nuovi accertamenti dovrebbe però arrivare solo il 24 ottobre, quando gli esperti discuteranno in aula i risultati. Intanto, a quasi due decenni dall’omicidio, resta intatta la condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, l’allora fidanzato di Chiara, che si è sempre proclamato innocente.