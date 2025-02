Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali della piccola Natalie Tanda, morta a soli 8 anni a seguito delle complicazioni sorte dopo un intervento di rimozione delle tonsille lo scorso 10 febbraio all’ospedale di Alghero. I funerali sono stati celebrati dal vescovo Mauro Morfino nella tensostruttura del campo sportivo del paese allestita appositamente per l’ultimo saluto alla piccola. Lo spazio a disposizione però non è bastato per contenere l’abbraccio dell’intera comunità alla famiglia Tanda, distrutta da un dolore senza ragione. Una vicenda che chiede ancora chiarezza: nei giorni giorni scorsi è stata effettuata l’autopsia su Natalie e fra 60 giorni si avranno, si spera, risposte certe a questa tragedia.