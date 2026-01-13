Ennesima morte bianca, questa volta a Colleferro, nella località industriale di Piombinara, vicino Roma. Nel primo pomeriggio di oggi un operaio di soli 40 anni è morto schiacciato da un trasformatore da 50 quintali.

Stando a quanto ricostruito, l’operaio era impegnato nello spostamento di un muletto quando è avvenuta la tragedia.

Nonostante i tempestivi soccorso, per il giovane operaio era ormai troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che si stanno occupando di verificare la dinamica dell’incidente.