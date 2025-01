Terribile incidente sul lavoro a Cinaglio, in provincia di Asti. Questa mattina un imprenditore di 32 anni è rimasto schiacciato da un silos mentre lavorava nella sua azienda. Stando alle prime ricostruzioni, la struttura di sarebbe ribaltata per cause ancora da accertare, travolgendo il 32enne. Purtroppo, ogni soccorso è stato inutile: il giovane imprenditore è morto sul colpo. Le forze dell’ordine hanno aperto le indagini per capire l’origine e la dinamica della tragedia.