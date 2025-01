Gli volevano tutti bene, in quella traversa di via Pessina che è un angolo di Cagliari da sempre un po’ speciale. Oggi però è una grande giornata di lutto in via Loru: è morto Piero Aresu, che tutti qui chiamava semplicemente Pierino. Era uno dei fruttivendoli più conosciuti di Cagliari, per la gentilezza e la qualità, una sorta di istituzione commerciale nella zona attorno a piazza Repubblica. Un mese di ricovero in ospedale per una malattia, poi il suo cuore ha cessato di battere. “Ci mancherà tantissimo la sua semplicità, la sua onestà, la sua simpatia”, racconta Pierluigi Frau, che in via Loru gestisce da anni una toliettatura per animali.

“. (foto Soro) “. (foto Soro) E a salutarlo nel migliore dei modi oggi ci pensa anche lo staff della bellissima pagina Fb Cagliari tra passato e presente: “Ci tenevamo a ricordare Piero. Per gli amici Pierino. Il fruttivendolo di via “Loru” Un carissimo Amico, persona sempre gentile, sorridente e solare la cui simpatia resterà sempre un bel ricordo per chiunque l’abbia conosciuto. Condoglianze alla Famiglia. Che tu possa riposare in pace. Ciao Pierino.