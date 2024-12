Tragedia ieri sulla linea ferroviaria Verona-Brescia- Milano, vicino a Riezato. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso da un treno. Ad avvertire i soccorsi lo stesso macchinista del convoglio. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e la Polfer, oltre alla polizia scientifica. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato investito di spalle, ma si sta indagando sulla dinamica dell’incidente per verificare se si tratti di un gesto volontario o meno. Sconosciuta al momento anche l’identità della vittima, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine. I passeggeri a bordo sono stati trasferito su un altro treno e non si sono registrati grossi disagi, a parte dei normali ritardi visto l’accaduto per ripristinare il traffico ferroviario.