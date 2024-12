Una macabra scoperta per i parenti di Giuseppe Zagone, 92 anni, residente a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Alcuni parenti hanno deciso di andare a trovare l’anziano in occasione delle feste, non avendo da tempo notizie. Il povero Giuseppe si trovava in casa sua, semimummuficato, da almeno un anno. Secondo gli inquirenti che si stanno occupando del caso, il figlio avrebbe nascosto il corpo del padre per poter continuare ad incassare la pensione senza dichiararne la morte. Le forze dell’ordine sono attualmente sulle tracce del 60enne, per ora irrintracciabile.

Sconvolta un’intera comunità, come riporta Today, che esprime tutto il suo sgomento attraverso le parole del Sindaco Gino Anzalone: “Questo paese è sempre stato tranquillissimo, la nostra comunità, appresa la notizia, è rimasta sbalordita e incredula. Il figlio si vedeva poco ed era molto raro incontrarlo per strada. Originariamente abitavano qui, ma poi si sono trasferiti a Palermo. È un fatto che lascia tutti esterrefatti e adesso sarà la magistratura ad accertare quanto accaduto e le evenutali responsabilità”.