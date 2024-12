Tutto pronto per il Cap d’Any a l’Alguer, la manifestazione di fine anno che racchiude grandi eventi, appuntamenti culturali, spettacoli, e momenti di festa dedicati alle famiglie.

Tutti gli eventi del Capodanno di Alghero. Anche quest’anno un mese ricco di appuntamenti per dare il benvenuto al nuovo anno.

Ecco il programma degli eventi:

30 DICEMBRE | PIAZZALE DELLA PACE INGRESSO LIBERO

Dalle ore 21.00 DJ SET Lorenzo Lippi Dalle ore 22.00 DEEJAY TIME

Dalle ore 24.00 DJ SET Fabio Mele

DEEJAY TIME: IL 30 DICEMBRE AD ALGHERO UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA MUSICA DANCE

Il Cap d’Any de l’Alguer si prepara a stupire con due giorni di grandi eventi imperdibili!

La serata del 30 dicembre, al Piazzale della Pace, sarà dedicata al DEEJAY TIME: uno show unico che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.

ACCESSI E SERVIZI

Location eventi: Piazzale della Pace

Accesso all’area eventi di Piazzale della Pace: libero e gratuito da Via Garibaldi, nei limiti imposti dalle norme della sicurezza e dalla capienza massima consentita. L’ingresso all’area sarà gestito tramite controlli ai varchi di accesso.

Aree ristoro: all’interno dell’area evento di Piazzale della Pace saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande

Parcheggi

In occasione degli eventi di fine anno, sono rese disponibili le seguenti aree di sosta temporanee dalle 8 del 30 dicembre 2024 fino alle 20 del 1 gennaio 2025:

sterrato ricompreso tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez

campo sportivo don Bosco

sterrato ricompreso tra via Castelsardo, via Porto Torres, via Calaresu e via de Giorgio

Regolamentazione temporanea del traffico e pedonale

In occasione degli eventi del Cap d’any 2024/2025 previsti nel Piazzale della Pace, nelle serate del 30 e 31 dicembre 2024, vigerà la seguente regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale > https://comune.alghero.ss.it/it/novita/notizia/Regolamentazione-temporanea-del-traffico-e-pedonale/

Area dedicata ai bambini con servizio di animazione ludico motoria

Servizio operativo lunedì 30 e martedì 31 dicembre Fascia d’età: bambini dai 5 ai 10 anni

Orari servizio:

30 dicembre 2024: dalle ore 21:30 alle 00:30

31 dicembre 2024: dalle ore 22:30 alle 02:00

Costo: 15 euro per bambino.

Prenotazione: i posti sono limitati, per richiedere la prenotazione scrivere a [email protected] . (La prenotazione risulterà confermata, previa disponibilità, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione). Le prenotazioni verranno raccolte a partire da lunedì 23 dicembre fino a esaurimento posti

Accesso Area Persone con Disabilità

Nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento.

Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all’interno dell’area del Piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana.

Si precisa che non è possibile raggiungere il luogo dell’evento in auto e non sono previsti parcheggi riservati in prossimità del Piazzale della Pace.

I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione.

Per riservare un posto inviare una email a [email protected] specificando il nominativo della persona con disabilità + 1 eventuale accompagnatore. La necessità di accompagnamento deve essere esplicitata nella richiesta. Il sistema di prenotazione è obbligatorio, attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili nel settore dedicato.

La richiesta di prenotazione dovrà inoltre contenere:

– la certificazione attestante disabilità e necessità di accompagnamento;

– nome e cognome dell’accompagnatore;

– il consenso al trattamento dei dati così espresso: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili, presenti nella richiesta di prenotazione del biglietto per l’ingresso di soggetti diversamente abili al sopra indicato Evento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Ulteriori disposizioni

Nell’area dei concerti del Piazzale della Pace NON sarà consentito introdurre:

Contenitori di vetro/lattine di qualsiasi capacità Bottiglie di plastica con capacità superiore ai 50 cl Petardi, spray urticanti, oggetti contundenti⁣ Borse grandi, caschi, droni⁣

Animali⁣

31 DICEMBRE 2024 | PIAZZALE DELLA PACE

INGRESSO LIBERO

Dalle ore 21.00 DJ MIRKO SERRA

Dalle ore 22.30 intrattenimento e dj set con Sarah Jane Ranieri + Simone Paleari Dalle ore 00.15 Negramaro

Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre) Emanuele Spedicato (chitarre)

Ermanno Carlà (basso)

Danilo Tasco (batteria)

Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing)

Andrea De Rocco (campionatore)

Saranno i Negramaro i protagonisti del Cap d’Any 2024-2025, che dopo lo straordinario successo degli anni passati riconferma un mese intero di eventi e musica, e ripropone il grande palco sul porto turistico in Piazzale della Pace. Il brindisi per la notte più lunga dell’anno sarà con Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea De Rocco (campionatore) e Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing).

La band ripercorrerà nell’atteso live di Alghero le tappe musicali che lo hanno reso celebre al grande pubblico.

PH Giordano Mattar

ACCESSI E SERVIZI

Location eventi: Piazzale della Pace

Accesso all’area eventi di Piazzale della Pace: libero e gratuito da Via Garibaldi, nei limiti imposti dalle norme della sicurezza e dalla capienza massima consentita. L’ingresso all’area sarà gestito tramite controlli ai varchi di accesso.

Aree ristoro: all’interno dell’area evento di Piazzale della Pace saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande

Parcheggi

In occasione degli eventi di fine anno, sono rese disponibili le seguenti aree di sosta temporanee dalle 8 del 30 dicembre 2024 fino alle 20 del 1 gennaio 2025:

sterrato ricompreso tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez

campo sportivo don Bosco

sterrato ricompreso tra via Castelsardo, via Porto Torres, via Calaresu e via de Giorgio

Regolamentazione temporanea del traffico e pedonale

In occasione degli eventi del Cap d’any 2024/2025 previsti nel Piazzale della Pace, nelle serate del 30 e 31 dicembre 2024, vigerà la seguente regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale > https://comune.alghero.ss.it/it/novita/notizia/Regolamentazione-temporanea-del-traffico-e-pedonale/

Area dedicata ai bambini con servizio di animazione ludico motoria

Servizio operativo lunedì 30 e martedì 31 dicembre

Fascia d’età: bambini dai 5 ai 10 anni

Orari servizio:

30 dicembre 2024: dalle ore 21:30 alle 00:30

31 dicembre 2024: dalle ore 22:30 alle 02:00

Costo: 15 euro per bambino.

Prenotazione: i posti sono limitati, per richiedere la prenotazione scrivere a [email protected] . (La prenotazione risulterà confermata, previa disponibilità, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione). Le prenotazioni verranno raccolte a partire da lunedì 23 dicembre fino a esaurimento posti

Accesso Area Persone con Disabilità

Nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento.

Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all’interno dell’area del Piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana.

Si precisa che non è possibile raggiungere il luogo dell’evento in auto e non sono previsti parcheggi riservati in prossimità del Piazzale della Pace.

I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione.

Per riservare un posto inviare una email a [email protected] specificando il nominativo della persona con disabilità + 1 eventuale accompagnatore. La necessità di accompagnamento deve essere esplicitata nella richiesta. Il sistema di prenotazione è obbligatorio, attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili nel settore dedicato.

La richiesta di prenotazione dovrà inoltre contenere:

– la certificazione attestante disabilità e necessità di accompagnamento;

– nome e cognome dell’accompagnatore;

– il consenso al trattamento dei dati così espresso: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili, presenti nella richiesta di prenotazione del biglietto per l’ingresso di soggetti diversamente abili al sopra indicato Evento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Ulteriori disposizioni

Nell’area dei concerti del Piazzale della Pace NON sarà consentito introdurre:

Contenitori di vetro/lattine di qualsiasi capacità Bottiglie di plastica con capacità superiore ai 50 cl

Bottiglie di plastica con capacità superiore ai 50 cl Petardi, spray urticanti, oggetti contundenti⁣ Borse grandi, caschi, droni⁣

Animali⁣