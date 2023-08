Furto di gratta e vinci per 600 euro, coppia di disoccupati denunciata a Giba.

Ieri a Giba i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato in concorso una trentatreenne di Carbonia e un trentacinquenne di Sant’Anna Arresi. Entrambi sono disoccupati e conosciuti alle forze dell’ordine. L’11 luglio scorso, attorno alle 8:30, la donna si è introdotta all’interno dell’esercizio commerciale “MD Tabacchi”, in via Roma a Masainas, ed è riuscita a impossessarsi di schede “gratta e vinci” per un valore quantificato in circa 600 euro. I due si sono poi dati alla fuga a bordo di una Ford Fiesta di proprietà dell’uomo. Grazie alle telecamere di sorveglianza pubbliche e private i militari sono riusciti alla fine ad identificare gli autori del gesto.