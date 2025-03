Per incidente, la carreggiata in direzione nord della strada statale 131 “Carlo Felice”, ad Auris in provincia di Oristano, è provvisoriamente chiusa al traffico.

L’incidente, avvenuto al km 71,000, ha coinvolto un mezzo pesante che nell’impatto si è ribaltato.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e pulizia del piano viabile, il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente, con indicazione in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la normale circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.