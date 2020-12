Tragedia in Sardegna: una ragazza di 19 anni muore cadendo dalla moto al raduno motoristico. Una caduta fatale dalla moto, poi l’auto che la investe e travolge: è morta così, in un giorno che doveva essere di festa, una ragazza sarda di 19 anni. L’incidente è avvenuto ad Alà dei Sardi, in Gallura: il disperato tentativo di salvataggio a bordo dell’elisoccorso, con i medici del 118 in prima linea insieme ai carabinieri, non è bastato purtroppo a salvarle la vita. La giovanissima si stava recando a un evento di moto in Gallura.