Tragedia in Sardegna: pescatore esperto cade dalla barca e annega nel fiume Coghinas. Il dramma è avvenuto a Valledoria. Si chiamava Antonio Martinazzi, aveva 65 anni, ed era proprio di Valledoria. L’uomo, pescatore esperto, aveva appena superato la foce del fiume e stava iniziando a risalire il corso d’acqua con la sua barca al termine di una giornata di pesca, come riporta oggi l’Ansa. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il 65enne avrebbe perso l’equilibrio cadendo in acqua. Indossava uno scafandro e non è riuscito a risalire sulla barca, andando a fondo. Anche la barca, dopo essersi rovesciata, è affondata