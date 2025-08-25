Dramma sul Mont Blanc du Tacul, lungo il versante francese del Monte Bianco. I fatti risalgono alla mattinata ed oggi è stata diffusa la notizia. L’alpinista 49enne Fabio Medici è stato travolto e ucciso da un seracco, ovvero un blocco di ghiaccio staccatosi a causa dei naturali movimenti dei ghiacciai. Medici era originario di Lurano, in provincia di Bergamo, ma residente a Zanica. Era dipendente della Pneumax di Lurano, azienda leader per l’automazione industriale e di apparecchiature pneumatiche. Una tragedia non prevedibile avvenuta a pochi giorni di distanza da quella di Luca Sinigaglia, morto sul Pik Pobeda, la vetta più alta del Kirghizistan nel tentativo di salvare la collega russa Natalia Nagovitsyna.

Ileso il compagno con cui era partito da Torino: è stato soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix.