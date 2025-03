È accaduto vicino al quartiere di Dedalo, sono stati rinvenuti in una strada sterrata dentro a un contenitore di plastica. Tutti ammassati, infreddoliti ma vivi. Strappati dalle zampe della mamma, sarebbero morti di fame e freddo se non fossero stati trovati da chi, di certo, non si è voltato innanzi a quei cuccioli ignari di quanta crudeltà esiste al mondo. Tempestivo l’intervento dei vigili urbani che hanno preso in carico la cucciolata abbandonata. Un ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti degli animali, dei più fragili, che necessitano aiuto e, invece, sono trattati come oggetti che, se non servono, vengono gettati via come immondizia.