Un disastro aereo devastante quello avvenuto all’aeroporto sudcoreano di Muan. Un Boeing 737-8ASdella Jeju Air si è schiantato con a bordo 181 persone. Soltanto due, purtroppo, i sopravvissuti. Come riporta Il Messaggero, la causa dell’incidente sarebbe un “bird strike”, ovvero l’impatto con uno stormo di volatili. A renderlo noto è il capo dei vigili del fuoco locali, Lee Jeong-hyun, durante una conferenza stampa. Stando alle prime ricostruzioni, il personale non sarebbe riuscito a utilizzare il carrello durante la fase di atterraggio proprio a causa dell’impatto con gli uccelli. il ministero dei trasporti fa inoltre sapere che l’allarme della presenza di stormo di volatili era stato dato dalla Torre di controllo alle 8 e 57, sei minuti prima dell’impatto. Inutile purtroppo l’immediato del pilota, lo schianto è stato inesorabile. Nonostante l’atterraggio di emergenza, l’aereo è uscito fuori pista finendo contro un muro. Le persone in zona raccontano di un boato tremendo e fiamme altissime, con moltissimo fumo e varie esplosioni una di seguito all’altra.