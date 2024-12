Barella, campione in campo come nella vita: assieme alla moglie ha fatto visita ai bambini che lottano per sconfiggere il male. Diversi i sogni dei piccoli eroi esauditi, compresi quelli dei ricoverati all’ospedale microcitemico. A organizzare la sorpresa è stata l’associazione CharliBrown, che da anni si attiva a favore dei più fragili.

Ora indossa la maglia dell’Inter, quella del Cagliari è ancorata nei ricordi ma non l’affetto che nutre verso la città del sole. Ed è così che Nicolò non si è tirato indietro ed è andato a far visita a tanti piccoli, firmando autografi e prestandosi per foto e chiacchierate. “Una giornata di sogni realizzati per i nostri piccoli eroi” ha comunicato l’associazione.

“Oggi è stata una giornata speciale, piena di sorrisi, emozioni e desideri che si sono avverati.

Il nostro caro Gabriele, 11 anni, ha finalmente vissuto il suo desiderio più grande: incontrare il suo idolo! Vederlo emozionato e raggiante di felicità ci ha riempito il cuore.

Anche il piccolo William, 8 anni, ha potuto vivere la magia di incontrare la persona che tanto ammira. La sua gioia era contagiosa e ha reso questa giornata ancora più unica.

Inoltre, abbiamo esaudito un desiderio speciale di un bambino del Centro Medico Elica. Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Eliana Lai, che ci ha permesso di conoscere questo piccolo grande guerriero.

Ma la nostra giornata non finisce qui! Abbiamo anche avuto l’onore di visitare l’oncoematologia dell’Ospedale Microcitemico, portando un po’ di gioia e serenità ai bambini che stanno affrontando battaglie così grandi con un coraggio incredibile.

Un ringraziamento di cuore a Nicolò e Federica, che con la loro immensa generosità e umanità hanno reso possibile tutto questo.

Grazie a tutti voi che continuate a sostenerci, permettendoci di trasformare i sogni in realtà e di portare sorrisi a chi ne ha più bisogno. Piccoli grandi guerrieri, siete la nostra forza e la nostra ispirazione. Noi saremo sempre al vostro fianco”.