Gravissimo incidente per due sub italiani nella zona nord di Marsa Alam, in Egitto, sul Mar Rosso. Uno squalo ha attaccato un romano di 48 anni e l’amico di 69, originario di Cremona. Nulla da fare purtroppo per il turista romano, mentre il 69enne è ricoverato all’ospedale di Porto Ghalib. La Procura di Qusair – precisa il ministero dell’Ambiente egiziano – ha aperto un’inchiesta per chiarire dinamiche dell’incidente. È stata infatti creata anche una commissione apposita in collaborazione con il governatorato del Mar Rosso e gli altri enti competenti per proseguire le indagini sulla tragedia. L’incidente sarebbe avvenuto in acque molto profonde e la zona è stata chiusa alla balneazione.