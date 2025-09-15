Tragedia a La Parva, in Cile. Il talento azzurro dello sci Matteo Franzoso è morto a 26 anni per le conseguente di una caduta in allenamento. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017 ed era in Cile con altri compagni di squadra che dopo la tragedia non hanno voluto allenarsi.

“E’ una tragedia per la famiglia e per il nostro sport – ha detto il Presidente FISI, Flavio Roda -, un dramma che ci riporta allo stato d’animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde Lorenzi.È assolutamente necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano più episodi del genere. In questo momento triste e doloroso voglio dire a tutti gli atleti e tecnici, di tutti gli sport, che la Federazione è al loro fianco e che troveranno tutto il supporto necessario. Chiedo il massimo del rispetto per la famiglia di Matteo, alla quale staremo vicini per tutto quanto sarà necessario”.