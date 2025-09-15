Ha rischiato grosso il consigliere di Cagliari Corrado Sorrentino, vittima di un incidente in moto lungo la discesa del Monte Olladri.

È lui stesso a raccontare questa brutta disavventura in un post: “Come sto? Rotto, ma bene.Se penso che solo 24 ore fa ero al Pronto Soccorso del Brotzu e ora sono già a casa…Intanto voglio pubblicamente ringraziare Carla per tutto l’amore che ci ha messo e che continua a metterci. E poi un grazie enorme a quegli sconosciuti che ieri, in strada, hanno collaborato ai soccorsi, al personale del PS e al reparto di chirurgia toracica che mi ha ospitato stanotte.

Tutto è iniziato ieri, in quella bella discesa dal Monte Olladri. Ho esagerato un po’…e ora so anche volare “, ironizza. “A parte le due costole rotte, dolori ovunque, oggi vi scrivo per condividere una riflessione importante. Voglio che chiunque legga prenda consapevolezza, prima di tutto sull’uso del casco, perché sono leggeri, sì, ma ieri mi ha salvato il cranio.

Ci sono altri dettagli poi sui quali riflettere, ero solo, era quasi buio, avevo dimenticato il telefono a casa, e mi trovavo in mezzo al nulla.

Dopo i primi minuti di urla, dolore, imprecazioni e richieste d’aiuto che nessuno sentiva, sono riuscito lentamente ad alzarmi.

Sapevo di aver rotto qualcosa, ma non sapevo cosa. Temevo per la colonna.

Sono risalito in sella cercando di ignorare il dolore, e quando ho ritrovato l’asfalto ho tirato un sospiro di sollievo.

Nel tentativo di respirare però ecco la sorpresa, ho sentito chiaramente rompersi una costola posteriormente. Incrociare Carla in strada mentre si allenava è stato provvidenziale. Il dolore era così forte che non si poteva fare altro che chiamare il 118.

E conclude con un appello: “La morale?Siate prudenti.Mettete il casco.Se potete, non uscite da soli, anche se conoscete bene la zona.

È vero, con il Garmin mi avrebbero trovato, ma con il telefono i soccorsi sarebbero arrivati prima, evitando ulteriori rischi e fratture.Poi è anche vero che se le cose devono andare in un certo modo, vanno in un certo modo e basta.Sapete già come la penso. Ma meglio