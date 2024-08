Tragedia familiare: uccide il figlio disabile Daniel, poi ammazza la moglie e si toglie la vita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un dramma familiare che ha coinvolto una famiglia di Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria. Un uomo di 67 anni, Luciano Turco, ha ucciso il figlio disabile Daniel di 44 anni e la moglie Pinuccia Rocca, 66 anni. Poi, si è tolto la vita. La tragedia è stata scoperta questa mattina ma non si sa quando effettivamente siamo accaduti i fatti. La macabra scoperta è stata fatta dal fratello della donna, che era solito passare ogni mattina a casa della sorella ed era anche in possesso delle chiavi di casa. Una situazione familiare sicuramente non facile: il figlio della coppia, Daniel, era in sedia a rotelle da quasi 30 anni a causa di un incidente in moto ed era assistito ogni giorno da una badante, che non era presente al momento dei fatti. I due coniugi, inoltre, erano separati da tempo e il 44enne viveva con la madre. Secondo i primi accertamenti, l’arma usata da Turco, una calibro 22, era regolarmente denunciata e detenuta. Le indagini sono in corso.