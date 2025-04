Sono state sospese a causa del buio le ricerche dei due fratelli olbiesi Giuseppe e Lorenzo Deiana, usciti ieri mattina per una battuta di pesca con la loro imbarcazione in vetroresina. È stata la compagna di uno dei ragazzi a far scattare l’allarme, preoccupata dal non riuscire a mettersi in contatto con il compagno.

Le ricerche, guidate dalla Guardia Costiera, hanno messo in campo imponenti mezzi per ritrovare i due ragazzi. Grazie all’ausilio di elicottero e motovedette, la zona più battuta è stata quella di Capo Figari. Intanto, nella tarda mattina sono stati ritrovati alcuni effetti personali dei due ragazzi, fra cui uno zainetto e degli stivali. Le squadre riprenderanno il lavoro domattina.